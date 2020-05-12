УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

МОЗ проведет массовую вакцинацию перед второй волной Covid-19

12 мая 2020, 23:22

Украинцы получат прививки от гриппа.

вакцина,профилактика,грипп
Украинцам следует готовиться к вакцинации / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказал мнение, что накануне второй волны коронавируса в Украине необходимо провести массовую вакцинацию от гриппа. Поскольку существует риск, что Covid-19 может усугубить сезонные заболевания.

"Мы параллельно проводим борьбу с первой волной. А ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней", — цитирует чиновник РБК-Украина.

По словам Ляшко, коронавирус вместе с гриппом спровоцирует большое количество пневмоний, что приведет к заполнению больничных отделений. Он добавил, что осенью возможна серьезная вспышка, поэтому рекомендовал готовиться к массовой вакцинации.

Читайте такжеЛяшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19"Для того чтобы предотвратить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и прививаться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран", — отметил главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что сейчас начинать вакцинацию слишком рано, поскольку ежегодно вакцина меняет штамм. Однако лекарство уже находится на стадии разработки. По словам чиновника, массовая вакцинация планируется в июле-сентябре.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но и после этой даты он будет пролонгирован, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщалось, повторный запуск метро после окончания карантина в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

Виктор Ляшко новости Украины вакцинация коронавирус новости эпидемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «МОЗ проведет массовую вакцинацию перед второй волной Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:22
МОЗ проведет массовую вакцинацию перед второй волной Covid-19
22:59
"Чей Крым?": ветеран АТО проткнул приятеля шампуром после ответа
22:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая
22:30
Ослабление карантина: за что могут наказать после 12 мая
21:58
Шмыгаль признался, будут ли повышать тарифы на свет
21:50
"Неоимперская политика": Польша сделала решительный выпад в сторону России
21:18
В Офисе президента поделились, как будут "сшивать" Украину
20:48
"Колыбель украинского нацизма": Кива оскандалился заявлением о Львовщине
20:46
Когда разрешат поездки в отпуска: борящиеся с коронавирусом медики дали прогноз
20:38
У Зеленского ошарашили заявлением об онлайн-уроках
20:36
В Виннице бьют тревогу: область на грани второй волны эпидемии COVID-19
20:10
Геноцид народа: в Беларуси с ненавистью накинулись на "безумного диктатора"
20:09
Оскар 2021 переносят из-за коронавируса
20:02
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: кого ждет поддержка покровителя Видео
20:01
В Офисе президента рассказали, чем отличается Зеленский от Голобородько
19:51
У Зеленского жестко отреагировали на интервью Поклонской для Гордона Видео
19:25
Отдых в Египте-2020: как будут работать отели и когда лететь
19:24
Как и когда в Украине заработает транспорт: опубликован план и дата
19:22
Одесский кинофестиваль 2020 перенесли - когда церемония награждения
19:08
"Пылевая буря и поломанные деревья": по Прикарпатью ударила стихия Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять