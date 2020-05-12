МОЗ проведет массовую вакцинацию перед второй волной Covid-19

Украинцам следует готовиться к вакцинации / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказал мнение, что накануне второй волны коронавируса в Украине необходимо провести массовую вакцинацию от гриппа. Поскольку существует риск, что Covid-19 может усугубить сезонные заболевания.

"Мы параллельно проводим борьбу с первой волной. А ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней", — цитирует чиновник РБК-Украина.

По словам Ляшко, коронавирус вместе с гриппом спровоцирует большое количество пневмоний, что приведет к заполнению больничных отделений. Он добавил, что осенью возможна серьезная вспышка, поэтому рекомендовал готовиться к массовой вакцинации.

Читайте такжеЛяшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19"Для того чтобы предотвратить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и прививаться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран", — отметил главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что сейчас начинать вакцинацию слишком рано, поскольку ежегодно вакцина меняет штамм. Однако лекарство уже находится на стадии разработки. По словам чиновника, массовая вакцинация планируется в июле-сентябре.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но и после этой даты он будет пролонгирован, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщалось, повторный запуск метро после окончания карантина в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.