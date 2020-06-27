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Минздрав готовится к росту числа больных коронавирусом

Показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился, сказал Степанов.

27 июня 2020, 08:07

коронавирус в Украине
Минздрав готовит третью волну больниц для больных COVID-19 / УНИАН

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты, и после ослабления карантина стал активно атаковать людей. В связи с ростом количества больных коронавирусом COVID-19 Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы Минздрава, средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%. При этом в некоторых медучреждениях остаются свободными 50-40% коек.

Министр добавил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине все же снизился. В частности, и среди врачей. Цифры даже лучше, чем в некоторых европейских странах.

"На сегодня (показатель летальности - ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах", - подчеркнул Степанов.

Отметим, по состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине пересек психологическую отметку, его диагностировали у более 41 тысячи человек.

За сутки вирус нашли у 1109 человек (новый антирекорд).

Всего скончались 1 086 человек (+19 за сутки). Победили злую болезнь 18 299 человек (+541 за сутки).

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человекНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.

Минздрав Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине
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