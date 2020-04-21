Оседлать пандемию и растянуть ее пик: Ляшко озвучил планы Минздрава

Ляшко озвучил планы Минздрава по коронавирусу / УНИАН

Коронавирус в Украине сегодня выявили у 6125 человек. Увеличение количества заражения может продолжаться дольше, чем в Испании или Италии, однако он будет менее резким, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сценарий развития пандемии коронавируса в Украине будет совпадать с польским.

"Мы прогнозировали начало пика с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение. Мы выходим на определенное плато. Наша задача, чтобы это плато не пошло стремительно вверх, поэтому мы призываем придерживаться карантинных мер", - рассказал Ляшко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По словам Ляшко, в каждой стране пандемия развивается по-разному, именно поэтому нельзя точно сказать, как долго будет продолжаться пик заболеваемости.

"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании - мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше", - отметил Ляшко.

Главный санитарный врач уточнил, что Украине нужен результат без пика, когда одновременно заболеет много человек и отделения интенсивной терапии будут перегружены.

"Мы смотрим, что поляки тоже вышли на определенное плато, и оно продолжается. Да, оно может продолжаться дольше, чем в Италии и Испании, но будет без пиковой нагрузки, что покажет как раз то, чего мы хотели достичь: нам нужен результат без пика, когда одновременно большое количество прибудет в отделение интенсивной терапии", - сказал Ляшко.

Добавим, что по состоянию на 21 апреля коронавирус в Польше нашли у 9737 человек. Жертвами китайского коронавируса там стали 385 человек.

Читайте такжеВ Украине можно запустить транспорт и метро - вирусологНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что без карантина в Украине количество зараженных китайским коронавирусом могло увеличится до 180 тысяч.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко в эфире программы "Cніданок з 1+1".