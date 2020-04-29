Один спасет троих: в Минздраве заговорили об опасном дефиците во время пандемии

В Украине возник дефицит донорской крови на фоне пандемии

Во время пандемии опасного коронавируса, который ежедневно уносит жизни граждан нашей страны, в медицинских учреждениях возник дефицит донорской крови.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать необходимые меры.

"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", – говорится в посте.

Также в министерстве напомнили, что постановлением правительства донорам было разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения будет предлагать продлить коронавирусный карантин в Украине до 12 мая, но при этом ограничительные меры, вероятно, будет смягчены.

Также в Минздраве припугнули тем, если ситуация с финансированием медицинских учереждений не изменится, то Украине грозит вспышка туберкулеза. На данный же момент дефицит бюджета в противотуберкулезных диспансерах доходит до 80%.