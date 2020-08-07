Обвиняют Covid-19: в Луцке младенец впал в кому после прививки

Ребенок впал в кому после прививки / Фото: zt-rada.gov.ua

В Луцке новорожденный малыш впал в кому после прививки от гепатита В.

Как сообщает ТРК Аверс, медики настаивают, что причина заключается в маме, которая накануне переболела коронавирусом.

Отец мальчика Юрий Морозов рассказал, что прививку младенцу сделали в день выписки из роддома, а через несколько часов он начал задыхаться.

"Ночь такую, как я пережил, не пожелаю никому", – отметил он.

По словам врачей, мама мальчика во время беременности перенесла Covid-19, это могло стать основанием для осложнений после вакцинации.

"Прививка была сделана в 13:00, а ухудшение произошло в 18:00. Осложнения было от течения беременности и заболевания женщины во время беременности", – заявила замдиректора роддома Елена Курак.

Медицинский директор по неонатологии Волынского областного детского территориального медицинского объединения Оксана Чопко также полагает, что причина комы малыша – это коронавирус у мамы.

Читайте такжеВрач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине"Мальчик имеет признаки поражения центральной нервной системы, обусловленного кислородным голоданием. На том фоне развился отек головного мозга и судорожный синдром. Сейчас благодаря лечению судом нет, но ребенок еще остается на искусственной вентиляции легких и противосудорожные еще получает", – сказала специалист.

Отец ребенка утверждает, что причина критического состояния малыша – некачественная вакцина и халатность медиков. Родители мальчика уже обратились с соответствующим заявлением в полицию.

Как ранее сообщалось, четыре фармацевтические компании проводят в Украине тестирование препаратов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования находятся на этапе клинических испытаний.

Напомним, 7 августа в Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки на территории страны COVID-19 заразились 1453 украинца.