Названы области, где сейчас опаснее всего находиться из-за COVID-19

Коронавирус в Украине - МОЗ назвал области-эпицентры угрозы / УНІАН

Коронавирус в Украине сильнее всего свирепствует в трех областях.

Эпицентры COVID-19 в Украине на сегодня – это Львовская и Ровненская области, а также город Киев, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 168, в Ровненской – 111 и в городе Киев – 140", – озвучил он свежую статистику по коронавирусу в Украине.

Гостям и жителям этих регионов стоит особенно тщательно придерживаться карантинных мер: носить маски в положенных местах, соблюдать социальную дистанцию, а также гигиену рук и пр.

Если появились такие симптомы коронавируса, как затрудненное дыхание, нарушение двигательных функций или речи, сдавленность или боль в грудной клетке – необходимо незамедлительно звонить врачу или вызывать скорую.

Ранее в МОЗ назвали неожиданную причину ухудшения статистики по COVID-19: не в тестах дело. При этом у большинства пациентов, которых сейчас госпитализируют с COVID-19 – болезнь протекает в тяжелой форме.

Напомним, украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта. В Украине есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе.

Коронавирус в Украине – статистика на 27 июня

Коронавирус в Украине официально зарегистрирован:

всего заболели – 42065 случаев заражения COVID-19;

за последние сутки – 948 новых случаев;

всего скончались от COVID-19 – 1110 человек (+24);

всего выздоровели – 18701 человек (+402).

При этом Киев обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили еще 142 случая.