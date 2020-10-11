Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19

За последние сутки опасная болезнь Covid-19 убила в Украине 85 человек.
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране ежедневно фиксируют около 5000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в стране официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +4768 новых диагнозов COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 85 человек, всего жертвами COVID-19 стали 4972 человека.
Вырвались из лап опасной болезни 937 человек за сутки, всего - 113 507.
Коронавирус в Киеве - статистика на 11 октября
По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.
Всего в столице Украины умер 481 человек, за сутки +12.
Вылечились от коронавируса в течение последних 24 часов 75 жителей города, всего за время эпидемии - 9702.
Коронавирус в мире – статистика на 11 октября
По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в мире зарегистрированы 37 105 925 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 071 388 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на 10 октября в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили +5728 новых диагнозов COVID-19.
- 10 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
- 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.