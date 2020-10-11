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Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19

11 октября 2020, 08:47

За последние сутки опасная болезнь Covid-19 убила в Украине 85 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине обнаружили еще у почти 5 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране ежедневно фиксируют около 5000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в стране официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +4768 новых диагнозов COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 85 человек, всего жертвами COVID-19 стали 4972 человека.

Вырвались из лап опасной болезни 937 человек за сутки, всего - 113 507.

Коронавирус в Украине - карта на 11 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.

Всего в столице Украины умер 481 человек, за сутки +12.

Вылечились от коронавируса в течение последних 24 часов 75 жителей города, всего за время эпидемии - 9702.

Коронавирус в Киеве - ежедневный прирост / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в мире зарегистрированы 37 105 925 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 071 388 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 11 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на 10 октября в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили +5728 новых диагнозов COVID-19.
  • 10 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.
  • 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
  • 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.

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