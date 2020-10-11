Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19

Коронавирус в Украине обнаружили еще у почти 5 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине сорвался с цепи – в последнее время в стране ежедневно фиксируют около 5000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в стране официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +4768 новых диагнозов COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 85 человек, всего жертвами COVID-19 стали 4972 человека.

Вырвались из лап опасной болезни 937 человек за сутки, всего - 113 507.

Коронавирус в Украине - карта на 11 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.

Всего в столице Украины умер 481 человек, за сутки +12.

Вылечились от коронавируса в течение последних 24 часов 75 жителей города, всего за время эпидемии - 9702.

Коронавирус в Киеве - ежедневный прирост / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в мире зарегистрированы 37 105 925 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 071 388 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 11 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: