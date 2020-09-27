Коронавирус в Украине на 27 сентября: за сутки выявили еще три тысячи больных

Злая болезнь Covid-19 убила в Украине за время эпидемии 3959 граждан
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально зарегистрировали 198 634 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +3130 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 3959 граждан, за сутки скончались +56 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили COVID-19 за сутки 1009 человек, всего – 87 882.
Коронавирус в мире – статистика на 27 сентября
По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в мире зарегистрированы 32 751 400 случаев заражения коронавирусом. При этом только в США число случаев заражения превысило 7 миллионов, в Индии почти 6 миллионов, а в Бразилии почти 5 миллионов.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 993 019 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 26 сентября заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса. По его словам, при введении полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса.