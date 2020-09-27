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Коронавирус в Украине на 27 сентября: за сутки выявили еще три тысячи больных

27 сентября 2020, 09:21

Злая болезнь Covid-19 убила в Украине за время эпидемии 3959 граждан

коронавирус
Коронавирус в Украине убил более 3900 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально зарегистрировали 198 634 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +3130 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3959 граждан, за сутки скончались +56 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили COVID-19 за сутки 1009 человек, всего – 87 882.

Коронавирус в мире – статистика на 27 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в мире зарегистрированы 32 751 400 случаев заражения коронавирусом. При этом только в США число случаев заражения превысило 7 миллионов, в Индии почти 6 миллионов, а в Бразилии почти 5 миллионов.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 993 019 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 27 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:

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