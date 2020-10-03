Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек

За врем эпидемии коронавируса жертвами болезни стали более 4300 жителей Украины.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют уже свыше 4000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 4353 граждан, за сутки скончались +92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 - это новый рекорд, столько людей в Украине за 24 часа еще не умирали.
Победили COVID-19 за сутки 2146 человек, всего – 119 232.
Коронавирус в мире – статистика на 3 октября
По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрированы 34 582 920 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 027 820 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.