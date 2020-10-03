Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек

Коронавирус в Украине убил более 4300 человек / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют уже свыше 4000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 4353 граждан, за сутки скончались +92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 - это новый рекорд, столько людей в Украине за 24 часа еще не умирали.

Победили COVID-19 за сутки 2146 человек, всего – 119 232.

Коронавирус в Украине - карта на 3 октября / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 3 октября

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрированы 34 582 920 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 027 820 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 3 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: