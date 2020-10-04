Коронавирус в Украине на 4 октября: выявили еще более 4000 инфицированных Covid-19

Согласно данным СНБО, в Украине вылечились от коронавируса 100 тысяч человек.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют уже свыше 4000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально зарегистрировали 226 462 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +4140 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 4397 граждан, за сутки скончались +44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили COVID-19 за сутки 1370 человек, всего – 100 107.
Коронавирус в Киеве - статистика на 4 октября
По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Киеве зарегистрировали 24 450 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +407.
Всего в столице Украины умерли 420 человек, за сутки +8.
Победили злую болезнь 7864 человека, за сутки +207.
Коронавирус в мире – статистика на 4 октября
По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в мире зарегистрированы 34 903 300 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 033 180 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 4353 граждан, за сутки скончались +92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 - это новый рекорд, столько людей в Украине за 24 часа еще не умирали.
- 3 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что число госпитализированных украинцев с диагнозом коронавирус растет каждый день - на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.
- 3 октября стало известно, что коронавирус убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области.