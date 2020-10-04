Коронавирус в Украине на 4 октября: выявили еще более 4000 инфицированных Covid-19

Коронавирус в Украине убил за сутки 44 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют уже свыше 4000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально зарегистрировали 226 462 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +4140 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 4397 граждан, за сутки скончались +44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили COVID-19 за сутки 1370 человек, всего – 100 107.

Коронавирус в Украине - карта на 4 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 4 октября

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Киеве зарегистрировали 24 450 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +407.

Всего в столице Украины умерли 420 человек, за сутки +8.

Победили злую болезнь 7864 человека, за сутки +207.

Коронавирус в мире – статистика на 4 октября

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в мире зарегистрированы 34 903 300 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 033 180 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 4 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: