Коронавирус в Украине на 5 октября – поставили еще более 3500 диагнозов

В Украине официально зарегистрировали 230 233 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине ускорился – в последнее время в стране ежедневно фиксируют минимум 4000 случаев заражения. По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально зарегистрировали 230 233 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставлен +3771 новый диагноз COVID-19.
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Коронавирус в мире – статистика на 5 октября
По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в мире зарегистрированы 35 079 000 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 036 111 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Уже через месяц, в ноябре, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом может превысить 10 тысяч, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 4353 граждан, за сутки скончались +92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 - это новый рекорд, столько людей в Украине за 24 часа еще не умирали.
- 3 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что число госпитализированных украинцев с диагнозом коронавирус растет каждый день - на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.
- 3 октября стало известно, что коронавирус убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области.
Автор: Адриана Бубновская