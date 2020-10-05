Коронавирус в Украине на 5 октября – поставили еще более 3500 диагнозов

В Украине за сутки зафиксирован 3771 случай заражения коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине ускорился – в последнее время в стране ежедневно фиксируют минимум 4000 случаев заражения. По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально зарегистрировали 230 233 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставлен +3771 новый диагноз COVID-19.

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Коронавирус в мире – статистика на 5 октября

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в мире зарегистрированы 35 079 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 036 111 пациентов.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: