Шмыгаль рассказал, куда ушли почти 20 млрд коронавирусных денег

Коронавирус в Украине - на что пошли почти 20 млрд из бюджета / Пресс-служба НБУ

На борьбу с пандемией коронавируса в Украине уже потрачено 19 млрд гривен – из общей суммы, что выделена на эти цели, в 64,7 млрд грн.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль в Facebook, из потраченных 19 млрд грн львиная доля пошла на борьбу с безработицей. В частности, 9 млрд грн были направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Читайте такжеДыра в бюджете: украинцы массово жалуются на задержки с выплатами по безработицеЕще 3 млрд грн ушли на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса:

2,3 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты больницам;

650 млн грн – лабораторным подразделениям МОЗ;

100 млн грн – на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения;

2,5 млрд грн – на помощь Фонда социального страхования.

Также оказывалась денежная помощь различным категориям граждан, включая пенсионеров, военнослужащих и полицейских.

Еще 52,5 млн грн были направлены для возврата средств участникам пробного ВНО.

Ранее в Кабмине сделали заявление, кого ждут крупные штрафы за нарушение карантина в Украине. Физических лиц будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

Напомним, украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19. Имунные паспорта могут стать предметом спекуляций, предупреждают эксперты.