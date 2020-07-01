УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Шмыгаль рассказал, куда ушли почти 20 млрд коронавирусных денег

Правительство заслушало отчет, на что потратили бюджет, который выделили на борьбу с COVID-19 в Украине.

1 июля 2020, 22:45
Коронавирус в Украине - на что пошли почти 20 млрд из бюджета
Коронавирус в Украине - на что пошли почти 20 млрд из бюджета / Пресс-служба НБУ

На борьбу с пандемией коронавируса в Украине уже потрачено 19 млрд гривен – из общей суммы, что выделена на эти цели, в 64,7 млрд грн.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль в Facebook, из потраченных 19 млрд грн львиная доля пошла на борьбу с безработицей. В частности, 9 млрд грн были направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Читайте такжеДыра в бюджете: украинцы массово жалуются на задержки с выплатами по безработицеЕще 3 млрд грн ушли на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса:

  • 2,3 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты больницам;
  • 650 млн грн – лабораторным подразделениям МОЗ;
  • 100 млн грн – на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения;
  • 2,5 млрд грн – на помощь Фонда социального страхования.

Также оказывалась денежная помощь различным категориям граждан, включая пенсионеров, военнослужащих и полицейских.

Еще 52,5 млн грн были направлены для возврата средств участникам пробного ВНО.

Ранее в Кабмине сделали заявление, кого ждут крупные штрафы за нарушение карантина в Украине. Физических лиц будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

Напомним, украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19. Имунные паспорта могут стать предметом спекуляций, предупреждают эксперты.

коронавирус коронавирус новости новости Украины коронавирус в Украине Денис Шмыгаль госфинансирование
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль рассказал, куда ушли почти 20 млрд коронавирусных денег». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:01
Врач пояснила, как получить иммунитет от коронавируса
22:45
Шмыгаль рассказал, куда ушли почти 20 млрд коронавирусных денег Видео
22:23
Карантин в Украине: Ляшко оправдался из-за отсутствия контроля в транспорте
22:11
Самое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный Видео
22:05
Отдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцы Видео
21:52
В Минздраве признались, для чего ужесточили карантин в Киеве
21:20
Глава Нацбанка подал в отставку
21:20
Коронавирус в Украине на несколько лет: врач рассказала, кто в зоне риска COVID-19
20:57
Глава Сумской ОГА получил жесткий выговор от Зеленского - что натворил чиновник
20:39
Коронавирус в Украине: осенью врачи ждут новых проблем Видео
20:27
Главный вывод из "голосования" в путинском мафиозном государстве мнение
20:26
На Шацких озерах усилили карантин: что оказалось под запретом
20:26
Месячные после родов: чего ждать
20:22
Зеленский подписал закон, запрещающий банкам штрафовать украинцев по кредитам
20:00
Отдых в Турции: отели перечислили главные требования к туристам
19:59
Экс-канцлер ФРГ рассказал, как санкции против Северного потока-2 ударят по Европе
19:56
"Прихлопнут таракана тапком": астролог рассказал, чем закончатся выборы для Лукашенко
19:28
"Делает много хорошего": Разумков высказался о заявлении Третьяковой
19:26
Укрзализныця запустила поезда в курортные города: названы даты и направления
18:56
Коронавирус продолжает свирепствовать в Африке - количество жертв
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять