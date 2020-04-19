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"Будет жесть": попы УПЦ МП без масок провели крестный ход

19 апреля 2020, 08:55

Во Свято-Введенском храме, рядом с Киево-Печерской Лаврой, УПЦ МП провела крестный ход.

Попы УПЦ МП провели крестный ход / facebook.com/mark.spirin

Коронавирус сегодня активно распространяется в Украине. На днях страна вошла в самый опасный период, о котором предупреждали власти – пик эпидемии, судьба которой напрямую зависит от того, как украинцы будут себя вести на праздники. А показатели заражения китайским вирусом решат судьбу карантина в Украине.

Судя по всему, просьбы услышали не все.

Ночью во Свято-Введенском храме, рядом с Киево-Печерской Лаврой, УПЦ МП провела крестный ход, в котором участвовало около полусотни человек без масок и средств защиты.

"Свято-Введенский храм, улица Московская, 500 метров от Лавры. УПЦ МП. Крестный ход, 50 человек, священники без масок, без ничего. Во дворе храма 25 человек, внутрь пускают. За крестным ходом идут люди с пакетами, посвятить. Будет интересно наблюдать за количеством заболевших на следующей неделе", — сообщил в социальной сети Фейсбук журналист Евгений Спирин.

Отметим, в комментариях пишут, что это претенденты в больницы.

"Претенденты на места в наиболее подготовленных больницах (если есть такие) города. Как попы из Лавры", - высказался Евгений Георгиев.

"Будет жесть, ибо тут все святили с 15.00 субботы, наполную, поэтому ждем недельку и трехзначных чисел в черных квадратиках мозовской статистики", - добавил Сергей Глотов.

Добавим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеУкраина замерла на пороге масштабной вспышки коронавируса: заявление МВДНапомним, ранее сообщалось, коронавирус 2020 не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны. По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.

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