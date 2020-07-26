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На Полтавщине разгорелся скандал из-за загадочной смерти женщины от COVID-19

Родственники Людмилы Дяченко не знают, как ее лечили и почему она умерла.

26 июля 2020, 13:49
Людмила Дьяченко
Людмила Дяченко больше месяца боролась с болезнью / telegraf.in.ua

В Полтавской области за похороны умершей от коронавируса женщины коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг потребовал от ее семьи 20 тысяч гривен. При этом само лечение также обошлось родственникам недешево.

53-летняя Людмила Дяченко, жительница села Большие Крынки Глобинского района работала клиническим лаборантом Глобинской районной больницы. Об этом пишет Телеграф.

Первые признаки коронавируса у женщины появились 16 апреля: она пожаловалась на першение в горле, а к вечеру у нее уже поднялась температура до 38 градусов. На следующий день семейный врач после осмотра сказала, что ничего серьезного нет и посоветовала сбивать температуру.

Только 23 апреля после походов по больницам и нескольких флюрографий Людмилу положили в инфекционное отделение "Кременчугской". ПЦР-тесты подтвердили диагноз – коронавирусная инфекция. 24 мая Людмила Дьяченко умерла от COVID-19.

Родственники Людмилы не знают, как ее лечили и почему она умерла. По словам ее мужа Ивана Дяченко, несмотря на то, что жена была медработником, и что руководитель кременчугского горздрава Середа утверждал, что в Кременчуге пациентов с COVID-19 лечат бесплатно, ее лечение таковым не было. Муж из сыном показали чеки на антибиотики, которые покупали Людмиле.

telegraf.in.ua
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telegraf.in.ua
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telegraf.in.ua

Он подчеркнул, что после смерти Людмилы они так и не видели ее истории болезни, лист назначений, им не выдали ни выписку из медицинской карты, ни посмертный эпикриз. И врачебное заключение о смерти родные тоже не видели – его забрали сотрудники кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг.

Муж и сын Людмилы Дяченко отметили, что СКРУ прислал в их село два микроавтобуса – в одном привезли гроб, во втором приехали работники. Но по чекам, выданным спецкомбинатом, выходит, что в Крынки приехали три катафалка и один ритуальный автобус. При этом в чеках есть не только катафалки-призраки, но и много чего загадочного: предоставленные услуги и цены на них отличаются от того, что написано в прайс-листе СКРУ.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

1605 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.

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