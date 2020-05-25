Под Луцком на заводе Торчин выявили вспышку Covid-19

Завод Торчин стал эпицентром Covid-19 / Фото: nestle.ua

На предприятии Волыньхолдинг в поселке Торчин Луцкого района произошла вспышка коронавируса, которую выявили у сотрудников завода торговой марки Торчин продукт.

"По состоянию на 25 мая на предприятии Волыньхолдинг зафиксировано 8 случаев Covid-19. Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два Киверцовского и один в Локачинском районе. Установлен круг контактных лиц — это 45 человек. Все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы", - во время брифинга заявила заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак.

По результатам расследования удалось выявить первого больного. Мужчина ходил на работу с признаками ОРВИ и заразил коллег.

Всего на Волыни за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, среди них — один ребенок 13 лет.

Как известно, компания Торчин входит в состав международной компании Nestle.

Как ранее сообщалось, Украине грозит вторая, третья и четвертая волны китайского коронавируса Covid-19, из-за которого введена пандемия.

Напомним, в Киевском политехническом институте им. Сикорского прогнозировали, что вторая волна коронавируса возможна на протяжении осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.