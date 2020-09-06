Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных

Более 2800 жителей Украины стали жертвами коронавирусной инфекции за время эпидемии.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране практически ежедневно фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения и смертей за сутки. По состоянию на 6 сентября в Украине официально зарегистрировали 135 894 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +2107 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 2846 граждан, за сутки скончались +35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили злую болезнь за сутки 578 человек, всего – 62 227.
Коронавирус в Киеве – статистика на 6 сентября
За последние сутки в Киеве выявили +240 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает СНБО.
Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 6 жителей столицы, всего в Киеве коронавирус убил 240 человек.
Всего в столице Украины от опасной болезни вылечились 4724 человека, за сутки – плюс 11.
Коронавирус в мире – статистика на 6 сентября
По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в мире зарегистрированы 26 882 530 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки добавились 273 050 новых зараженных.
При этом 879 580 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки от COVID-19 умерли 5 211 человек.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.