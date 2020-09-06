Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных

Коронавирус в Украине убил более 2800 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране практически ежедневно фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения и смертей за сутки. По состоянию на 6 сентября в Украине официально зарегистрировали 135 894 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2107 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 2846 граждан, за сутки скончались +35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили злую болезнь за сутки 578 человек, всего – 62 227.

Коронавирус в Украине - статистика на 6 сентября / СНБО

Коронавирус в Киеве – статистика на 6 сентября

За последние сутки в Киеве выявили +240 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает СНБО.

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 6 жителей столицы, всего в Киеве коронавирус убил 240 человек.

Всего в столице Украины от опасной болезни вылечились 4724 человека, за сутки – плюс 11.

Коронавирус в Киеве пошел на спад / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 6 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в мире зарегистрированы 26 882 530 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки добавились 273 050 новых зараженных.

При этом 879 580 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 5 211 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 6 сентября / Центр Джона Хопкинса

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