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Комаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19

Доктор Комаровский отметил, что с подобной заразой "ни современная эпидемиология, ни вообще человечество ранее дела не имели".

2 июля 2020, 14:05
Коронавирус в Украине надолго - Комаровский дал прогноз по пандемии
Коронавирус в Украине надолго - Комаровский дал прогноз по пандемии / Reuters

Коронавирус в Украине задержится надолго, прогнозирует украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Он не ожидает окончания пандемии раньше осени 2021 года.

"Никогда раньше не было ситуации, когда на земле живет такое количество людей, более 8 млрд – и тут появляется инфекционный объект, к которому ни у кого нет иммунитета. Такого не было, поэтому давать прогнозы очень сложно. Предполагаю, что к следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", – сказал в эфире канала Украина 24 Комаровский.

Врач добавил, что с подобной заразой "ни современная эпидемиология, ни вообще человечество ранее дела не имели".

Ранее Комаровский потроллил ужесточение карантина в Киеве. Вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена, подчеркнул педиатр.

Напомним, из-за осложнения ситуации с COVID-19 в Украине разворачивают больницы "второй волны". Сейчас в них уже находится 542 пациента.

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