Коронавирус в Украине надолго: врач призвала усилить контроль над карантином

Для борьбы с коронавирусом нужно усилить контроль над контактными лицами - врач/ УНИАН

Решение властей разделить Украину на эпидемиологические зоны рационально, однако для того, чтобы снизить уровень заболеваемости Covid-19, следует усилить контроль над соблюдением карантинных мер.

Об этом заявила заведующая отделом оценки рисков инфекционного контроля клиники Охматдет Екатерина Сояк в интервью изданию Главком.

По ее словам, вводить в Украине жесткий карантин по всей стране нельзя, поэтому разделение страны на зоны по уровню заболеваемости – верное решение. Однако проблема состоит в том, каким образом люди придерживаются противоэпидемиологических ограничений.

"По словам коллег и знакомых я знаю, что сейчас можно без проблем приехать из любой области в любую, даже из красной в зеленую. Поэтому смысл зонирования теряется", - отметила инфекционист.

Доктор считает, что для снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекции власти должны усилить контроль над профилактическими ограничениями. Это поможет врачам более эффективно выполнять свою работу.Читайте такжеВ Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности

"Необходимо усилить контроль за контактными лицами. Потому что чем быстрее мы обнаруживаем контактных и изолируем, тем лучше", - сказала Сояк.

Напоследок она добавила, что китайский коронавирус еще долго будет циркулировать по стране, поэтому следует оптимизировать систему эпидемиологического наблюдения.

"В частности, это и регистрация инфекционных заболеваний, и налаживание инфекционной безопасности в системе здравоохранения, в школах, садах", - подчеркнула эпидемиолог.Читайте такжеВ Украине изменили зоны карантина: кто попал в "красный" список