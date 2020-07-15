На украинском курорте нашли COVID-19, отдыхающие уезжать отказываются

Коронавирус в Украине нашли на популярном курорте - туристам плевать / УНИАН

Коронавирус в Украине обнаружили в селе Стрелковое Херсонской области, но местных туристов это не смущает.

Тест подтвердил наличие COVID-19 у официанта одной из местных баз отдыха. Базу закрыли на карантин, но отдыхающие из пансионата разъезжаться не спешат: мол, отдых у моря оплачен – будем сидеть до конца.

При этом всем постояльцам сделали тесты на коронавирус – болезнь ни у кого не обнаружили, сообщается в сюжете ТСН. Люди считают это достаточным основанием, чтобы не прерывать отдых. Поэтому родители-клиенты со своими 20 детьми намерены оставаться в Стрелковом до 24 июля.

Читайте такжеРассадник инфекции: как не заразиться COVID-19 на море и в реке – врач"Нам сделали тесты, они негативные, мы не видим причины срываться отсюда", – пояснила одна из туристок.

По мнению людей, риски от COVID-19 компенсирует польза от моря и воздуха.

Ранее мы писали о том, какие цены на отдых ждут украинцев. Отдых на море в Украине недорого найти не получится – как и в других странах, пояснил эксперт.

Напомним, украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25. В какие страны разрешен въезд украинцам, сообщил Дмитрий Кулеба.

Также в МИД показали онлайн-карту, куда туристы из Украины могут отправиться на отдых. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.