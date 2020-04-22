Облизнитесь: Украине не светит коллективный иммунитет к Ковид-19 – МОЗ

Коронавирус в Украине не дает коллективного иммунитета - причина / Reuters

В Украине сегодня не стоит и надеяться на коллективный иммунитет против коронавируса. Причина проста: еще недостаточно людей переболели Ковид-19.

"Если мы оперируем таким понятием, как коллективный иммунитет, то он должен быть у 90% населения страны. Понятно, что у нас нет такого количества людей с иммунитетом, ведь он появляется только после того, как человек переболел. Сегодня количество переболевших людей очень далеко даже к мысли о формировании коллективного иммунитета", – цитирует Украинская правда слова главы Минздрава Максима Степанова.

Кроме того, сама возможность появления иммунитета к Covid-19 все еще требует научного подтверждения.

Читайте такжеВ ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусу"Если мы говорим о COVID-19, то у него соответствующий титр антител. Согласно исследованиям ученых различных стран, в частности Китая и Европы, у 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью, титр антител очень низкий. Это означает, что они не могут гарантировать иммунитета и человек может заболеть повторно", – подытожил министр.

Как пояснил чиновник на брифинге 22 апреля, на данный момент есть вероятность, что коллективный иммунитет от уханьской заразы – вообще невозможен.

Ранее ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет. По результатам наблюдений ученые выявили, что почти у 30% пациентов отмечался крайне низкий уровень антител, их едва можно диагностировать с помощью теста. При этом у людей среднего и старшего возраста антител больше, чем у молодых людей.