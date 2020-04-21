Назван необычный способ передачи коронавируса

Вирус может "подцепить" и принести насекомое, полагает врач.
Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в общежитии, теоретически, убийственный китайский коронавирус может принести таракан.
В общаге вероятность подхватить вирус от соседа намного выше, чем от таракана, рассказал медик.
По его словам, теоретически возможно, что таракан случайно где-то "подцепит" заразу.
"…теоретически, конечно, если кто-то плюнет на вот это место прямо коронавирусом, туда зайдет таракан, потом его кто-то где-то поймает, и он… теоретически, коронавирус вам может принести таракан", – сказал врач.
Ранее сообщалось, что в Украине главный способ передачи коронавируса капельный – человек может подхватить заразу от инфицированного или после контакта с загрязненными поверхностями.
Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 21 апреля диагностирован у 6 125 человек, 161 инфицированный умер, а побороли заразу 367 пациентов.