Назван необычный способ передачи коронавируса

Таракан, теоретически, может принести коронавирус, полагает Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в общежитии, теоретически, убийственный китайский коронавирус может принести таракан.

В общаге вероятность подхватить вирус от соседа намного выше, чем от таракана, рассказал медик.

По его словам, теоретически возможно, что таракан случайно где-то "подцепит" заразу.

"…теоретически, конечно, если кто-то плюнет на вот это место прямо коронавирусом, туда зайдет таракан, потом его кто-то где-то поймает, и он… теоретически, коронавирус вам может принести таракан", – сказал врач.

Ранее сообщалось, что в Украине главный способ передачи коронавируса капельный – человек может подхватить заразу от инфицированного или после контакта с загрязненными поверхностями.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 21 апреля диагностирован у 6 125 человек, 161 инфицированный умер, а побороли заразу 367 пациентов.