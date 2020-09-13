Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных

Коронавирус в Украине убил более 3000 человек / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последний месяц в стране ежедневно фиксируют около 2500 случаев заболевания. По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально зарегистрировали 154 335 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2476 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3178 граждан, за сутки скончались +30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили болезнь за сутки 547 человек, всего – 68 893.

Коронавирус в Украине - карта на 13 сентября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 13 сентября

За последние 24 часа в Киеве коронавирус обнаружили у +310 человек. Всего по состоянию на 13 сентября в столице Украины зафиксирован 17 261 случай заражения.

Жертвами опасной болезни за сутки стали 3 человека в столице, всего в Киеве скончались 266 человек.

Согласно данным РНБО, в Киеве вылечились от коронавируса 5247 человек, за сутки +14.

Коронавирус в мире – статистика на 13 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в мире зарегистрированы 28 759 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки коронавирусом заразились 276 400 человек.

Жертвами злой болезни стали 920 230 пациентов (+4835 за сутки).

Коронавирус в мире - карта на 13 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: