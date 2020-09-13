УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных

13 сентября 2020, 09:03

Опасная болезнь убила в Украине за время эпидемии более 3000 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил более 3000 человек / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последний месяц в стране ежедневно фиксируют около 2500 случаев заболевания. По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально зарегистрировали 154 335 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2476 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3178 граждан, за сутки скончались +30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили болезнь за сутки 547 человек, всего – 68 893.

Коронавирус в Украине - карта на 13 сентября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 13 сентября

За последние 24 часа в Киеве коронавирус обнаружили у +310 человек. Всего по состоянию на 13 сентября в столице Украины зафиксирован 17 261 случай заражения.

Жертвами опасной болезни за сутки стали 3 человека в столице, всего в Киеве скончались 266 человек.

Согласно данным РНБО, в Киеве вылечились от коронавируса 5247 человек, за сутки +14.

Коронавирус в мире – статистика на 13 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в мире зарегистрированы 28 759 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки коронавирусом заразились 276 400 человек.

Жертвами злой болезни стали 920 230 пациентов (+4835 за сутки).

Коронавирус в мире - карта на 13 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:

  • 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
  • 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%
  • 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

коронавирус в Украине коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус карта коронавирус в Киеве Коронавирус Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:29
В оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко
09:04
День парикмахера 2020: яркие оригинальные открытки и душевные стихи
09:03
Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:58
Представитель ОРДЛО в ТКГ объяснил, почему опасно инспектировать Донбасс с боевиками Видео
08:48
Венедиктова рассказала, как проверяют подлинность пленок Деркача Видео
08:40
Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи Видео
08:25
За что белорусы могут сказать спасибо Лукашенко мнение
08:04
Задержанный во время протестов в Могилеве рассказал о нещадных пытках Видео
07:30
У ФРГ есть шесть вариантов сказать "нет" Северному потоку-2 - СМИ Видео
06:54
Бюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция мнение
06:29
В них можно выдержать всё: в моду из 80-х пришли широкие пальто - фото Фото
06:16
Врач рассказал, будут ли в Киеве закрывать школы на карантин из-за Covid-19
05:43
В Instagram Заворотнюк впервые за полгода появилось сообщение
05:11
Поднимется ли курс доллара выше 28 гривен: эксперты дали прогноз Видео
04:45
Альгинатная маска вернет молодость - потрясающий лифтинг лица дома
04:10
Астрологи предупредили, кому грозит фиаско из-за скупости
03:44
Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты
03:11
Ученые нашли связь между обедом в ресторане и риском заразиться Covid-19
02:30
Гороскоп для всех на Славянский Новый год: скандал и любовные успехи Видео
01:57
Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото
01:28
На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет
00:55
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко Видео
00:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
12 сентября, суббота
23:58
Макгрегора задержали по подозрению в сексуальном насилии
23:35
Разумков озвучил прогноз по роспуску Рады и ротациям в Кабмине
23:35
Врач раскрыла важное правило насчет воды Видео
23:06
В Черновцах полицейский заскочил на автомобиле на забор Видео
23:01
Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям Видео
22:30
Турцию накрыла мощная пылевая буря, города погружены в полумрак Видео
22:29
"На Донбассе воюют бандеровцы": в Кривом Роге продавец оскорбила солдат Видео
21:58
"Папа, прости меня": выяснились подробности жуткой аварии под Киевом
21:42
В Укравтодоре озвучили дату исчезновения пробок на въезде в Одессу
21:32
"Войска НАТО больше не шевелятся": Лукашенко обратился к армии
21:06
Визит хасидов в Умань: США экстренно обратились к Украине Видео
20:46
Бойцы ВСУ пожаловались на отвратительные старые сухпайки Видео
20:37
Фокин отказался посетить заседание комитета Рады Видео
20:05
В МОЗ поведали о повторном заражении Covid-19 и иммунитете от вируса
19:59
В Украине стала доступна российская соцсеть Вконтакте
19:48
Состояние избитого Балуха: стало известно, есть ли неожиданности
19:31
Ученые рассказали, как влияет коронавирус на мозг
19:00
"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи
18:55
Танкер украинкого капитана не принимают в портах ЕС из-за спасения мигрантов
18:24
Ермак обвинил внутренних и внешних врагов в срыве режима тишины на Донбассе Видео
18:20
Губернатор Черниговщины подал в отставку и назвал главную причину
17:50
Семья Лукашенко полетела в Россию – СМИ
17:15
"Успехи и любовные драмы": одному знаку Зодиака грозят "амурные качели"
16:30
Меркель "проехалась" по властям Беларуси и восхитилась мирными демонстрантами Видео
15:52
В Украине возросло число областей, которым не светит ослабление карантина Видео
15:51
Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2 Видео
15:42
В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять