Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных

Опасная болезнь убила в Украине за время эпидемии более 3000 человек.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последний месяц в стране ежедневно фиксируют около 2500 случаев заболевания. По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально зарегистрировали 154 335 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +2476 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 3178 граждан, за сутки скончались +30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили болезнь за сутки 547 человек, всего – 68 893.
Коронавирус в Киеве - статистика на 13 сентября
За последние 24 часа в Киеве коронавирус обнаружили у +310 человек. Всего по состоянию на 13 сентября в столице Украины зафиксирован 17 261 случай заражения.
Жертвами опасной болезни за сутки стали 3 человека в столице, всего в Киеве скончались 266 человек.
Согласно данным РНБО, в Киеве вылечились от коронавируса 5247 человек, за сутки +14.
Коронавирус в мире – статистика на 13 сентября
По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в мире зарегистрированы 28 759 000 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки коронавирусом заразились 276 400 человек.
Жертвами злой болезни стали 920 230 пациентов (+4835 за сутки).
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.