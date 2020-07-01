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Коронавирус в Украине: осенью врачи ждут новых проблем

Врач пояснила, насколько правдиво утверждение о том, что осенью коронавирус будет выявлять сложнее – и как с этим бороться.

1 июля 2020, 20:39
Коронавирус в Украине осенью 2020 - в чем главная опасность
Коронавирус в Украине осенью 2020 - в чем главная опасность / pixabay.com

Осенью станет сложно различать коронавирус в Украине и респираторные вирусы, прогнозирует врач Оксана Выговская в интервью Главреду.

"Тогда нужно будет проводить, кроме диагностики на коронавирус, дополнительные исследования. Но в этом как раз особенность сезонных штаммов коронавируса – коморбидность (сочетание) с другими возбудителями, а нынешний возбудитель демонстрирует коморбидность с другими заболеваниями. И тогда человек переболеет труднее, и больше вероятность возникновения осложнений. Если возбудителей несколько, то нужно разбираться с каждым отдельно, соответственно, тогда должны быть разные подходы в лечении", – пояснила она.

Читайте такжеУченые назвали идеальную форму маски от коронавирусаЕще более страшный вариант: если человек переболел респираторными вирусами, его иммунитет ослаб – и он сразу подхватила коронавирус.

"Поэтому первое, что можно сделать для того, чтобы определить, чем именно болеет человек – вовремя обратиться к врачу. Потому что есть около 200 разновидностей респираторных вирусов, не говоря уже о бактериях, которые также дают респираторные симптомы. Также необходимо обратить внимание на людей с хронической патологией, учитывая тяжелое течение коронавирусной болезни у групп риска и акцентировать внимание на их защите, как в летний сезон, так и осенью", – пояснила Выговская.

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1173 человек. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 548 человек.

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