Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных

За последние сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов.
Коронавирус не оставляет в покое Украину. В последнее время в стране ежедневно фиксируют рекорды по числу новых случаев заражения, смертей и госпитализаций. По состоянию на 24 августа в Украине уже 106 757 случаев заболевания.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов.
2293 жителя Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, за сутки +22.
Вылечились от коронавируса за сутки 289 человек, всего – 52 524.
Статистика по областям:
- Винницкая область - 3624 случая;
- Волынская область - 5147 случаев;
- Днепропетровская область - 2005 случаев;
- Донецкая область - 1237 случаев;
- Житомирская область - 2864 случая;
- Закарпатская область - 7026 случаев;
- Запорожская область - 1377 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
- Кировоградская область - 768 случаев;
- г. Киев - 12023 случаи;
- Киевская область - 5025 случаев;
- Закрыть Львовская область - 13 253 случая;
- Луганская область - 244 случая;
- Николаевская область - 997 случаев;
- Одесская область - 6054 случая;
- Полтавская область - 663 случая;
- Ровенская область - 8559 случаев;
- Сумская область - 1187 случаев;
- Тернопольская область - 4765 случаев;
- Харьковская область - 7634 случая;
- Херсонская область - 336 случаев;
- Хмельницкая область - 2010 случаев;
- Черновицкая область - 9167 случаев;
- Черкасская область - 1297 случаев;
- Черниговская область - 1520 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеУ Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.
"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.