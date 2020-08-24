Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных

В Украине за сутки коронавирусом заразились 1799 человек / УНИАН

Коронавирус не оставляет в покое Украину. В последнее время в стране ежедневно фиксируют рекорды по числу новых случаев заражения, смертей и госпитализаций. По состоянию на 24 августа в Украине уже 106 757 случаев заболевания.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов.

2293 жителя Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, за сутки +22.

Вылечились от коронавируса за сутки 289 человек, всего – 52 524.

Статистика по областям:

Винницкая область - 3624 случая;

Волынская область - 5147 случаев;

Днепропетровская область - 2005 случаев;

Донецкая область - 1237 случаев;

Житомирская область - 2864 случая;

Закарпатская область - 7026 случаев;

Запорожская область - 1377 случаев;

Ивано-Франковская область - 7975 случаев;

Кировоградская область - 768 случаев;

г. Киев - 12023 случаи;

Киевская область - 5025 случаев;

Закрыть Львовская область - 13 253 случая;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 997 случаев;

Одесская область - 6054 случая;

Полтавская область - 663 случая;

Ровенская область - 8559 случаев;

Сумская область - 1187 случаев;

Тернопольская область - 4765 случаев;

Харьковская область - 7634 случая;

Херсонская область - 336 случаев;

Хмельницкая область - 2010 случаев;

Черновицкая область - 9167 случаев;

Черкасская область - 1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 24 августа / СНБО

Читайте такжеУ Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.