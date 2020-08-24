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Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки снизилось число больных

24 августа 2020, 08:36

За последние сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов.

Медик, коронавирус
В Украине за сутки коронавирусом заразились 1799 человек / УНИАН

Коронавирус не оставляет в покое Украину. В последнее время в стране ежедневно фиксируют рекорды по числу новых случаев заражения, смертей и госпитализаций. По состоянию на 24 августа в Украине уже 106 757 случаев заболевания.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов.

2293 жителя Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, за сутки +22.

Вылечились от коронавируса за сутки 289 человек, всего – 52 524.

Статистика по областям:

  • Винницкая область - 3624 случая;
  • Волынская область - 5147 случаев;
  • Днепропетровская область - 2005 случаев;
  • Донецкая область - 1237 случаев;
  • Житомирская область - 2864 случая;
  • Закарпатская область - 7026 случаев;
  • Запорожская область - 1377 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
  • Кировоградская область - 768 случаев;
  • г. Киев - 12023 случаи;
  • Киевская область - 5025 случаев;
  • Закрыть Львовская область - 13 253 случая;
  • Луганская область - 244 случая;
  • Николаевская область - 997 случаев;
  • Одесская область - 6054 случая;
  • Полтавская область - 663 случая;
  • Ровенская область - 8559 случаев;
  • Сумская область - 1187 случаев;
  • Тернопольская область - 4765 случаев;
  • Харьковская область - 7634 случая;
  • Херсонская область - 336 случаев;
  • Хмельницкая область - 2010 случаев;
  • Черновицкая область - 9167 случаев;
  • Черкасская область - 1297 случаев;
  • Черниговская область - 1520 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 24 августа / СНБО

Читайте такжеУ Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.

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