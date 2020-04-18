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"Конец света": оставит ли коронавирус Украину без электричества

18 апреля 2020, 05:40

По словам Гончара, если события будут развиваться по пессимистичному сценарию, может быть выключен один-два блока АЭС.

Запорожская АЭС
Эксперт рассказал, какие последствия будет иметь выявление коронавируса у работников Запорожской АЭС

Выявление коронавируса у двух сотрудников Запорожской атомной электростанции, которая расположена в городе Энергодар, не повлияет на работу АЭС в целом. Ситуация контролируемая, а, следовательно, и никаких перебоев с электроэнергией в Украине не будет.

Об этом в комментарии Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар.

"Даже в случае пессимистического сценария, если на АЭС начнут болеть сотрудники, перебоев с поставкой электроэнергии не будет. Если уровень и темпы заболеваемости среди персонала АЭС будут такие же, что и в целом по Украине, это означает, что будут лишь единичные случаи. А это не повлияет на работу АЭС в целом", – отметил эксперт

По словам Гончара, неслучайно первые подтвержденные случаи заболевания среди рабочих АЭС – именно на запорожской станции, потому что она самая большая в Украине и Европе, и имеет шесть энергоблоков. А, соответственно, количество персонала там самое большое, по сравнению с другими АЭС.

Кроме того, как отметил Михаил Гончар, на АЭС меньший риск стремительного распространения вируса, чем где-либо, потому что туда ограничен допуск не только в чрезвычайной ситуации, как сейчас, а и вообще.

"Карантинные мероприятия на АЭС еще более жесткие. Ведь АЭС – не супермаркет, где ежедневно проходит большое количество народа. Это – объект с ограниченным доступом и повышенным контролем. Поэтому нет оснований для панических настроений", – заверил эксперт.

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К тому же, он напомнил, что традиционно на объектах повышенной опасности, где люди работают в условиях психологических перегрузок, персонал работает посменно.

"Выработка атомной электроэнергии – это непрерывный процесс. Соответственно, всегда есть дублирующий состав. Поэтому, если кто-то вдруг чем-то заболел (необязательно заразился коронавирусом), есть тот, кто его на этой позиции заменит", – отметил Гончар.

Плюс, по мнению эксперта, нет необходимости отправлять на обсервацию всю смену, где были заражены.

"Ведь не все пересекались с теми, кто заболел – работники одной смены не сидят на одном месте, а рассредоточены по разным местам АЭС", – пояснил он.

Поэтому Михаил Гончар призывает "не рисовать апокалиптических или катастрофических сценариев". Потому что, по его словам, даже в экстремальном крайнем случае, если всех работников смены скосит вирус, и энергоблоки будут отключены, это не критично.

"Отключение одного-двух энергоблоков – это не критично. У нас была ситуация, когда не работало пять энергоблоков из общего числа – 13 функционирующих на территории Украины всех четырех АЭС. И ничего. Тем более, сейчас постоянно уменьшается энергопотребление. Плюс – есть профицит энергетических мощностей. Поэтому в случае отключения одного или двух энергоблоков, это не будет иметь серьезного влияния. Ситуация управляемая", – подытожил эксперт.

Михаил Гончар атомная энергетика АЭС Запорожская АЄС коронавирус коронавирус в Украине
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