Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы

Сергей Рудык вылечился от жуткого вируса / Facebook Сергея Рудыка



От жуткого коронавируса, который быстро распространяется по территории нашей страны, излечился еще один народный избранник. На этот раз счастливчиком стал Сергей Рудык.

Как сказал он в своем видеообращении на странице в Facebook, два ПЦР-теста показали негативный результат.

"Результат сегодняшнего КТ показывает... что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР. Я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - рассказал нардеп.

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По мнению парламентария, заражение, вероятно, произошло в ходе двух внеочередных пленарных заседаний Рады 17 марта.

"Уже месяц с той злосчастной сессии ВРУ, когда кто-то из моих "куршавельских" коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал", - сказал он.

Коронавирус в Раде

Напомним, 24 марта народный депутат Виктория Гриб сообщила, что у депутата Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19.

Ранее Главред писал, что народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход. Об этом он рассказал в своем Telegram -канале.