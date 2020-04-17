Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы

Нардеп Сергей Рудык заявил, что пошел на поправку после инфицирования коронавирусом.
От жуткого коронавируса, который быстро распространяется по территории нашей страны, излечился еще один народный избранник. На этот раз счастливчиком стал Сергей Рудык.
Как сказал он в своем видеообращении на странице в Facebook, два ПЦР-теста показали негативный результат.
"Результат сегодняшнего КТ показывает... что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР. Я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - рассказал нардеп.
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По мнению парламентария, заражение, вероятно, произошло в ходе двух внеочередных пленарных заседаний Рады 17 марта.
"Уже месяц с той злосчастной сессии ВРУ, когда кто-то из моих "куршавельских" коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал", - сказал он.
Коронавирус в Раде
Напомним, 24 марта народный депутат Виктория Гриб сообщила, что у депутата Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19.
Ранее Главред писал, что народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход. Об этом он рассказал в своем Telegram -канале.