Коронавирус в Украине "ожесточился" – за сутки почти четыре тысячи больных

Опасная болезнь Covid-19 убила в Украине за время эпидемии 3903 человека.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине официально зарегистрировали 195 504 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +3833 новых диагноза COVID-19. Отметим, это очередной рекорд в Украине - столько больных за сутки еще не выявляли.
Опасная болезнь убила в Украине 3903 человека, за сутки скончались +76 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За сутки выздоровели 1740 человек, всего в Украине победили злую болезнь 86 873 человека.
Коронавирус в Киеве - статистика на 26 сентября
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд – за сутки Covid-19 нашли у 447 человек.
Вчера в столице из-за вируса скончались восемь человек, а 132 – выздоровели.
Коронавирус в мире – статистика на 26 сентября
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в мире зарегистрированы 32 476 700 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 987 775 человек.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 24 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа заболевших коронавирусом в Украине. По словам главы государства, скачок числа заболевших до 3 тысяч больных COVID-19 в день и выше - это и есть вторая волна.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.