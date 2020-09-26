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Коронавирус в Украине "ожесточился" – за сутки почти четыре тысячи больных

26 сентября 2020, 08:56

Опасная болезнь Covid-19 убила в Украине за время эпидемии 3903 человека.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил в Украине 3903 человека / pixabay.com

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине официально зарегистрировали 195 504 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +3833 новых диагноза COVID-19. Отметим, это очередной рекорд в Украине - столько больных за сутки еще не выявляли.

Опасная болезнь убила в Украине 3903 человека, за сутки скончались +76 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки выздоровели 1740 человек, всего в Украине победили злую болезнь 86 873 человека.

Коронавирус в Украине - карта на 26 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - статистика на 26 сентября

Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд – за сутки Covid-19 нашли у 447 человек.

Вчера в столице из-за вируса скончались восемь человек, а 132 – выздоровели.

Коронавирус в Киеве - статистика на 26 сентября / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика на 26 сентября

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в мире зарегистрированы 32 476 700 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 987 775 человек.

Коронавирус в мире - карта на 26 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:

  • 24 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа заболевших коронавирусом в Украине. По словам главы государства, скачок числа заболевших до 3 тысяч больных COVID-19 в день и выше - это и есть вторая волна.
  • 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
  • 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
  • 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

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