Украине грозит вспышка коронавируса: люди без масок стекались в храмы на Пасху

Украинцы без масок посещали храмы на Пасху / скриншот из видео

Коронавирус 2020 заставил высшее руководство Украины объявить карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Но вряд ли в следующую пятницу всеукраинский карантин в Украине отменят. Виной всему праздники и массовые походы граждан в храмы.

В частности, в Донецкой области в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру (МП) в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса.

Отметим, в храме проводилось Пасхальное богослужение.

Но прихожане нисколько не позаботились о средствах защиты, не говоря уже о том, что они проигнорировали призывы Минздрава Украины сидеть дома на Пасху, и даже заявление МВД о том, что в стране после праздников может произойти вспышка китайского коронавируса никого не остановило.

Граждане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

Читайте такжеКарантин закончится не скоро: украинцы на Пасху массово посещали храмыНапомним, ранее сообщалось, за последнюю неделю значительно возросла статистика заболеваемости коронавирусом в Украине – ежедневно МОЗ называет цифры, которые превышают 300.

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.