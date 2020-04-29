Украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом: что известно

В Украине изменили протоколы лечения больных коронавирусом / REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что в Украине протоколы лечения больных коронавирусом были изменены в соответствии с мировой практикой.

По его словам, принято решение о том, что в Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать препарат Гепарин.

При этом глава Минздрава обратил внимание на то, что при лечении коронавирусной болезни медики сталкиваются с большим количеством тромбоэмболических осложнений.

"Наши специалисты, которые составляют протоколы, обратили на это внимание, посмотрели протоколы других стран, в том числе США, европейских стран, пообщались со своими коллегам. Было решено ввести в протокол Гепарин", – добавил Степанов.

Обратим внимание, что еще в 2018 году решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на территории страны было запрещено реализовывать, применять и хранить препарат Гепарин.

Сообщалось, что раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе.

Читайте также"Дебилов хватает": в Днепре пометили дома пациентов с подозрением на коронавирус

Напомним, в Украине зафиксировано 9 тысяч 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общей сложности выздоровели 1103 человека, летальных случаев - 250.