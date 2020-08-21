Коронавирус в Украине пересек "красную линию" в 100 тысяч человек

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на +2106.
По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксированы 100 643 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 20 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 106.
Жертвами COVID-19 стали 2 207 человек (+23 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 51 078 человек (+637 за сутки).
Напомним, коронавирус в Украине поставил два новых антирекорда - по числу смертей от COVID-19 и по числу новых зараженных. По состоянию на четверг, 20 августа, в Украине были зафиксированы 98 537 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 19 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2134. Жертвами COVID-19 стали 2184 человека (+40 за сутки).