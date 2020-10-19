Коронавирус в Украине пересек новую психологичнскую отметку

В стране официально поставили более 300 тысяч диагнозов Covid-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +4 766 человек. По состоянию на понедельник, 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 303 638 человек.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 673 человека (+66 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 126 489 пациентов (+1 112 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 19 октября
По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в мире зарегистрированы 39 899 915 случаев заражения коронавирусом.
За сутки поставили 291 106 новых диагнозов Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 112 599 пациента (+3 799 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
Читайте такжеВ Минздраве объяснили, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В Украине обновили зоны карантина. В "красной" зоне оказались девять областных центров. Киева среди них нет.
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, коронавирус в Украине официально заразил 298 872 человека.
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19. Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях.
- Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус в Украине. Этой категории граждан стоит быть особенно осторожными в условиях эпидемии Covid-19.
- Экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической.