Коронавирус в Украине пересек новую психологичнскую отметку

Коронавирус в Украине и мире не сдает позиции / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +4 766 человек. По состоянию на понедельник, 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 303 638 человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 673 человека (+66 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 126 489 пациентов (+1 112 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 19 октября

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в мире зарегистрированы 39 899 915 случаев заражения коронавирусом.

За сутки поставили 291 106 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 112 599 пациента (+3 799 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 19 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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