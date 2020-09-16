Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей

Из-за коронавируса в Украине за сутки скончалось рекордное количество заболевших / УНИАН

В Украине по состоянию на утро среды, 16 сентября, коронавирус Covid-19 пересек еще одну "красную линию", его нашли у более 160 тысяч человек.

За сутки вирус диагностировали у 2 тысяч 958 человек, говорится на сайте СНБО.

На протяжении суток коронавирус "убил" рекордное количество людей – скончались еще 76 инфицированных.

Covid-19 в Украине – статистика на 16 сентября:

Всего заболели 162 тысячи 660 человек (+2 тысячи 958);

Всего умерли 3 тысячи 340 человек (+76, новый антирекорд);

Всего выздоровели 72 тысячи 324 человека (+1 тысяча 514).