Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей

Covid-19 за сутки диагностировали у более 2 тысяч 950 человек.
В Украине по состоянию на утро среды, 16 сентября, коронавирус Covid-19 пересек еще одну "красную линию", его нашли у более 160 тысяч человек.
За сутки вирус диагностировали у 2 тысяч 958 человек, говорится на сайте СНБО.
На протяжении суток коронавирус "убил" рекордное количество людей – скончались еще 76 инфицированных.
Covid-19 в Украине – статистика на 16 сентября:
Всего заболели 162 тысячи 660 человек (+2 тысячи 958);
Всего умерли 3 тысячи 340 человек (+76, новый антирекорд);
Всего выздоровели 72 тысячи 324 человека (+1 тысяча 514).
- Напомним, по состоянию на 15 сентября коронавирус в Украине нашли у 159 тысяч 702 человек, скончались 3 тысячи 264 человека, а выздоровели 70 тысяч 810 пациентов.
- В мире из-за коронавируса с марта объявлена пандемия, ряд стран, в частности и Украина, ввели карантин.
- Карантин в Украине ввели с 11 марта. Ограничительные меры не раз продляли, пока решено, что они будут действовать до 1 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк