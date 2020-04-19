Ученые шокировали датой пика смертности от коронавируса в Украине

Ученые НАНУ назвали дату пика смертей от коронавируса / pixabay.com

Украинские ученые считают, что пик смертности от жуткого коронавируса в нашей стране может прийтись на начало мая.

Соответствующие данные следуют из результатов моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Если будут продолжены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-8 мая", - пояснили в академии.

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Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости количество новых случаев инфицирования будет снижаться до конца мая.

"При вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине", - добавили в Национальной академии наук.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Украине и возможном продлении карантина. По ее словам, через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования COVID-19 (украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху), что может послужить причиной продления карантина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию вокруг резкого роста количества больных коронавирусом в Украине.