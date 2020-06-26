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В МОЗ пояснили, почему медицина не спасет от новых антирекордов COVID-19

Глава МОЗ рассказал, хватает ли ресурсов на лечение COVID-19 и что ставит под угрозу все достижения последних месяцев в борьбе с пандемией коронавируса.

26 июня 2020, 15:26
Коронавирус в Украине - почему украинцев ждут новые антирекорды
Коронавирус в Украине - почему украинцев ждут новые антирекорды / УНИАН

Медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19, заявил глава МОЗ Максим Степанов 26 июня на ежедневном брифинге.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – отчитался чиновник.

Читайте такжеВ США назвали новые симптомы коронавирусаПо его словам, смертность от коронавируса в Украине ниже, чем в более развитых экономически странах – 2,6% против 4% в Германии, 5% в США и 18% во Франции.

"Вместе с тем мы должны понимать, что отечественная система здравоохранения имеет предел. Нам необходимо усиление контроля над соблюдением норм… Прошу вас придерживаться рекомендаций Минздрава, чтобы не допустить ухудшения ситуации", – призвал Степанов.

Он напомнил, что в Черновицкой и Закарпатской областях процент занятых коек уже превысил порог в 50%.

Ранее премьер уже пообещал, что "и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях". Как утверждает глава правительства, на данный момент задача властей Украины ‒ довести страну с наименьшими потерями до момента изобретения вакцины. Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин.

Также Шмыгаль пригрозил вновь ужесточить коронавирусный карантин в Украине – вплоть до тех мер, что применялись в марте-апреле 2020 года. По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось, пока карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

Коронавирус в Украине на 26 июня – статистика

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине зафиксировали:

  • всего заболели 41 117 человек (+1 109);
  • всего скончались 1 086 человек (+19);
  • всего выздоровели 18 299 человек (+541).

Среди прочего, в Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19. Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка.

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