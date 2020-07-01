В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19

В Минздраве напомнили: коронавирус - это опасно / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил уже 45 тысяч человек. При этом вылечились от инфекции пости 20 тысяч граждан. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19.

В частности, глава МОЗ отметил, что продолжительность выздоровления пациента от коронавируса зависит от тяжести течения заболевания, поэтому некоторые украинцы болеют сравнительно дольше.

"Если человек имеет средней тяжести или тяжелое течение болезни, то он болеет дольше, а если бессимптомно, то меньшее время. Но в среднем они одинаковы", – сказал Степанов во время брифинга 1 июля.

В целом, по его словам, в Украине инфицированные COVID-19 болеют три недели. В то же время иногда этот срок составляет даже 30 или 39 дней.

Министр добавил, что факт выздоровления пациента устанавливает непосредственно врач – обязательно на основе проведения ПЦР-тестов и симптоматики.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирусная болезнь – это очень и очень тяжелое заболевание", – добавил Степанов.

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Как сообщал Главред, ранее врач Оксана Выговская назвала главное отличие украинского штамма коронавируса. По ее словам, украинский штамм отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине меньше тяжелых и критических пациентов, а также меньше больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.