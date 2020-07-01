УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19

Сроки выздоровления от коронавируса зависят от ряда факторов.

1 июля 2020, 11:23

коронавирус,люди
В Минздраве напомнили: коронавирус - это опасно / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил уже 45 тысяч человек. При этом вылечились от инфекции пости 20 тысяч граждан. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19.

В частности, глава МОЗ отметил, что продолжительность выздоровления пациента от коронавируса зависит от тяжести течения заболевания, поэтому некоторые украинцы болеют сравнительно дольше.

"Если человек имеет средней тяжести или тяжелое течение болезни, то он болеет дольше, а если бессимптомно, то меньшее время. Но в среднем они одинаковы", – сказал Степанов во время брифинга 1 июля.

В целом, по его словам, в Украине инфицированные COVID-19 болеют три недели. В то же время иногда этот срок составляет даже 30 или 39 дней.

Министр добавил, что факт выздоровления пациента устанавливает непосредственно врач – обязательно на основе проведения ПЦР-тестов и симптоматики.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирусная болезнь – это очень и очень тяжелое заболевание", – добавил Степанов.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса в Украине изменит темп: эксперт дал прогноз до конца месяца

Как сообщал Главред, ранее врач Оксана Выговская назвала главное отличие украинского штамма коронавируса. По ее словам, украинский штамм отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине меньше тяжелых и критических пациентов, а также меньше больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Максим Степанов коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:24
Разлагаются водоросли и грязная вода: в Одессе зацвело Черное море - опубликованы фото
11:23
В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19 Видео
11:23
Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы
11:22
Кайли Дженнер вывалила сочную грудь из откровенного белья
11:20
Космическая компания зажгла свечи на торте ракетным двигателем
11:05
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля Видео
10:59
Резкий рост числа заболевших: медик оценил вероятность второй волны COVID-19 Видео
10:45
У Ефремова резко высказались о потерпевших от смертельного ДТП
10:44
Осторожно, мошенники: украинцев предупредили об афере со съемом жилья через Сеть Видео
10:35
Коронавирус в Украине 23 июня: число зараженных почти достигло 45 тысяч человек - обновлено
10:32
Возвращение жесткого карантина: в Минздраве назвали условия Видео
10:11
Врач назвала главное отличие украинского штамма коронавируса
10:02
Езда за городом для украинских водителей превращается в ад мнение
09:58
Украину раскалит до +33 градусов: неожиданный прогноз на весь июль Видео
09:53
Умер Виктор Проскурин - биография, фильмография и личная жизнь актера
09:53
К чему снится змея: толкование сна
09:45
Беременную участницу від пацанки до панянки бросил парень
09:32
Почему Зеленский не сумеет остановить падение своего рейтинга мнение
09:22
Удар из Крыма: в ВСУ оценили угрозу нападения РФ Видео
08:47
Под угрозой большинство людей: врач предупредил об опасности "нового вируса" из Китая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять