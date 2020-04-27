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"Стало очень плохо": в студенческой общаге обнаружили коронавирус

27 апреля 2020, 21:14

В Петропавловской Борщаговке - очередная вспышка китайской хвори. На этот раз ее подхватили постояльцы общежития частного вуза.

Вакцина, коронавирус
Под Киевом в еще одном общежитии обнаружили коронавирус / Global Look Press

Китайский коронавирус - в то время как в Кабмине анонсировали послабление карантина, вспышку опасного китайского недуга зафиксировали в общежитии под Киевом.

Как сообщили в Киевской ОГА, коронавирус совершенно случайно диагностировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. Сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаев заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

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"Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не имел. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестировали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается", - сообщили в КОГА.

Согласно решению Кабинета министров, указанное общежитие определено как изолятор.

"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - отметил врио руководителя области Василий Володин.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития в Запорожье. В настоящее время общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Также напомним, на днях в Минздраве обнародовали график скорости распространения опасного коронавируса по территории Украины. Также назвали области-лидеры по заболеваемости.

Киевская область коронавирус коронавирус в Украине общежитие
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