Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат

Коронавирус в Украине пополнится еще более страшным вирусом / Reuters

Коронавирус в Украине спровоцировал новую проблему: под конец года медики ждут вспышку кори.

При этом и COVID-19 в Украине списывать рано: статистика сегодня отображает лишь тех, у кого есть лабораторное подтверждение – за бортом остаются так называемые бессимптомные пациенты.

"Если я болен, то понимаю, что мне плохо. Заболел, сижу дома. А если не имею ощутимых симптомов, то езжу на работу, назначаю встречи. Ношу маску в стиле Ван Гог", – цитирует ТСН иммунолога Федора Лапия.

По его мнению, ежедневную статистику по коронавирусу от Минздрава умножать нужно на три.

И пока украинцы носят маски неправильно – на ухе, под носом или на локте – они сами приближают вторую волну пандемии.

В то же время в Украине растет риск вспышки полиомиелита и кори.

За пять месяцев этого года вакцинацию прошли лишь 30% детей – что катастрофично мало по сравнению с прошлым годом.

Так, достаточно низкий уровень охвата вакцинацией зафиксирован во Львовской, , Ивано-Франковской и Черновицкой областях – которые одновременно являются лидерами по заболеваемости COVID-19.

Читайте такжеМОЗ: Covid-19 в Украине спровоцировал новую проблему для детей"Плюс к больным COVID-19 мы будем искать места для госпитализации для больных корью. Украина с 2017 по 2019 год имела очень большую вспышку кори. Официально это более 130 тысяч случаев. И эта вспышка нельзя сказать, чтобы прекратилась, потому что с начала 2020 года в стране зарегистрировано более 400 случаев кори", – отметил Лапий.

Он призвал не отказываться от вакцинации.

"Что касается БЦЖ, то есть данные, что она делает иммунитет сильнее... Относительно корь-паротит-краснуха, то это может быть временный эффект, когда ваш организм после вакцинации становится нечувствительным к другим вирусным инфекциям", – резюмировал иммунолог.

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