УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат

Пока украинцы носят маски неправильно – на ухе, под носом или на локте – они сами приближают вторую волну пандемии, подчеркнул врач.

13 июля 2020, 13:01
Коронавирус в Украине пополнится еще более страшным вирусом
Коронавирус в Украине пополнится еще более страшным вирусом / Reuters

Коронавирус в Украине спровоцировал новую проблему: под конец года медики ждут вспышку кори.

При этом и COVID-19 в Украине списывать рано: статистика сегодня отображает лишь тех, у кого есть лабораторное подтверждение – за бортом остаются так называемые бессимптомные пациенты.

"Если я болен, то понимаю, что мне плохо. Заболел, сижу дома. А если не имею ощутимых симптомов, то езжу на работу, назначаю встречи. Ношу маску в стиле Ван Гог", – цитирует ТСН иммунолога Федора Лапия.

По его мнению, ежедневную статистику по коронавирусу от Минздрава умножать нужно на три.

И пока украинцы носят маски неправильно – на ухе, под носом или на локте – они сами приближают вторую волну пандемии.

В то же время в Украине растет риск вспышки полиомиелита и кори.

За пять месяцев этого года вакцинацию прошли лишь 30% детей – что катастрофично мало по сравнению с прошлым годом.

Так, достаточно низкий уровень охвата вакцинацией зафиксирован во Львовской, , Ивано-Франковской и Черновицкой областях – которые одновременно являются лидерами по заболеваемости COVID-19.

Читайте такжеМОЗ: Covid-19 в Украине спровоцировал новую проблему для детей"Плюс к больным COVID-19 мы будем искать места для госпитализации для больных корью. Украина с 2017 по 2019 год имела очень большую вспышку кори. Официально это более 130 тысяч случаев. И эта вспышка нельзя сказать, чтобы прекратилась, потому что с начала 2020 года в стране зарегистрировано более 400 случаев кори", – отметил Лапий.

Он призвал не отказываться от вакцинации.

"Что касается БЦЖ, то есть данные, что она делает иммунитет сильнее... Относительно корь-паротит-краснуха, то это может быть временный эффект, когда ваш организм после вакцинации становится нечувствительным к другим вирусным инфекциям", – резюмировал иммунолог.

Читайте такжеВся правда о кори в Украине: как передается корь и ее симптомыРанее врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозит. Иммунолог заявил, что есть люди с нулевым риском заражения коронавирусом.

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус новости новости Украины корь
Сейчас вы просматриваете новость «Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:01
Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат
12:47
Попасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
12:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
12:32
"Людей не останется": Бородина высказалась об ЛГБТ
12:24
Пора закатывать губу: ученый назвал реальный срок появления вакцины от коронавируса Видео
12:19
Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек
12:08
Внук Элвиса Пресли умер от пулевого ранения
12:08
Две судимости и новые жертвы: что известно о смертельной аварии под Киевом Видео
11:57
Антипутинские протесты в Хабаровске и чем они грозят Украине мнение
11:49
К ним коронавирус не прилипает: врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозит Видео
11:45
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:36
Рацион питания во время беременности - мифы и правда от Илоны Гвоздевой
11:34
Как обуздать пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали условия
11:16
Бои на границе Армении и Азербайджана продолжились, стороны подсчитали жертв
11:09
Тест на беременность: 7 ложноположительных причин
11:00
Будет ли эффективной вакцина от COVID-19: ученые удивили прогнозом
10:57
Умерла Келли Престон - причины смерти, семья и фильмография
10:34
Пять важных вещей, которые коронавирус навсегда изменил мнение
10:30
Ослабления карантина не будет: в Украине 7 областей увязли в "объятиях" коронавируса Видео
09:46
Дуда победил на президентских выборах в Польше Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять