Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных

В стране официально поставили почти 349 тысяч диагнозов Covid-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 426 человек. По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 348 924 человека.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 6 464 человека. За сутки умерлиеще+73пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 142 537 пациентов (+1 029 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 26 октября
По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 43 009 311жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 395 791новый диагноз Covid-19.
Жертвами болезни стали 1 153 857 пациентов (+4 077 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом. За сутки официально зарегистрировали +6088 новых случаев Covid-19.
- Суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +7 517 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на пятницу, 23 октября.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана заявил, что столица может последней выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".