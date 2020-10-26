Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных

Коронавирус в Украине немного снизил темп / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 426 человек. По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 348 924 человека.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 6 464 человека. За сутки умерлиеще+73пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 142 537 пациентов (+1 029 за сутки).

Коронавирус - статистика 26 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 26 октября

По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 43 009 311жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 395 791новый диагноз Covid-19.

Жертвами болезни стали 1 153 857 пациентов (+4 077 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 26 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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