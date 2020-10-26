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Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных

26 октября 2020, 08:51

В стране официально поставили почти 349 тысяч диагнозов Covid-19.

коронавирус
Коронавирус в Украине немного снизил темп / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 426 человек. По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 348 924 человека.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 6 464 человека. За сутки умерлиеще+73пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 142 537 пациентов (+1 029 за сутки).

Коронавирус - статистика 26 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 26 октября

По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 43 009 311жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 395 791новый диагноз Covid-19.

Жертвами болезни стали 1 153 857 пациентов (+4 077 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 26 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом. За сутки официально зарегистрировали +6088 новых случаев Covid-19.
  • Суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +7 517 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на пятницу, 23 октября.
  • С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
  • Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана заявил, что столица может последней выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".

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