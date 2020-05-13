Коронавирус в Украине продолжит атаковать: врач дал прогноз на лето

Курпита прогнозирует 300-400 новых случаев заражения за день / УНИАН

Врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита спрогнозировал, какая ситуация с коронавирусом ждет Украину в ближайшие несколько месяцев.

По прогнозу эксперта, ежедневное количество заражений COVID-19 в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев. Курпита связывает такое большое число заражений с особенностями самого вируса, а также с тем, что в Украине переболело коронавирусом незначительное количество людей, а значит нет иммунитета к инфекции.

"Мы достигли "сглаживания кривой". Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев. Это из-за самого вируса и небольшого процента людей, которые защищены от него естественно", – сказал Курпита украинским СМИ.

По его словам, характеристика любой эпидемии связана с двумя основными показателями - это количество людей, которые заболеют в течение всей волны, и количество тех, кто заболеет в течение одного дня.

"Количество инфицированных у нас не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенного тестирования. За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тыс. исследований меньше, чем в предыдущие дни", – подчеркнул он.

Как сообщал Главред, бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что в Украине уже около 30-50 процентов людей переболели коронавирусом. По его мнению, пика заражений COVID-19 в Украине возможно уже и не будет.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине были подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).