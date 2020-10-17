Коронавирус в Украине разогнался: в Минздраве назвали, где забиты до отказа больницы

Во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40.
Коронавирус в Украине ускорился – за последние сутки в стране зафиксировали более 6400 случаев заражения. При этом ежедневно в стране умирают около 100 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время резко возросло число госпитализаций. Больничные койки в Украине для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%. Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.
Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.
Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.
Отметим, по состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине уже 293 641 случай заражения коронавирусом, за последние сутки поставили 6410 диагнозов. Вырвались из лап опасной болезни 2194 жителя Украины за сутки, всего – 124 113.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
- 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав заказал специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
- 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавирса. В то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине она будет стоить около 40 долларов за дозу.
- 13 октября Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства.