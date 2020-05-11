В Украине создали антикоронавирусную ручку

Дверная ручка для защиты от бактерий и вирусов/ Фото: скриншот

Ученые в Луцком политехническом университете разработали дверную ручку, которая способна предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщает 5 канал, прибор тестируют при входе в учебное заведение.

По словам инженеров, идею они позаимствовали у бельгийских коллег. Ручка позволяет открывать дверь, не дотрагиваясь к ней ладонью.

Заведующий кафедрой материаловедения университета Николай Мельничук признался, что идею они позаимствовали, однако создали собственный проект, рассчитали размеры и оптимальную нагрузку.

Читайте также"Вообще ни копеечки": жители Донецка с трудом выживают в карантинЛаборант Луцкого политеха Сергей Куцык показал журналистам компьютерную модель ручки, которую он разработал с одним из студентов кафедры. Над дизайном ручки работали несколько дней. Первый образец ручки печатался на 3D-принтере около 8 часов.

Сергей рассказал, что скорость печати зависит от характеристик. Чтобы ручка была прочнее и выдерживала нагрузки ее плотно заполняли материалом (75% заполнения).

Для изготовления ручки использовался экологически чистый пластик. После тестирования ручку хотят пускать в массовое производство.

Напомним, ранее украинский медик-инфекционист Сергей Федоренко - главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы - рассказал, что пандемия китайского коронавируса в Украине скоро пойдет на спад.

Как ранее сообщалось, в Польше ученые создали специальный калькулятор, при помощи которого можно будет подсчитать вероятную смертность от коронавируса.