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Власти не знают, сколько в Украине реально больных коронавирусом – ученый НАН

25 мая 2020, 14:54

В Украине очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции.

коронавирус лаборатория
Власти Украины не знают реального количества больных коронавирусом / GettyImages

Коронавирус в Украине выявили у 21 245 человек, но это число не отображает реальную картину. Как заявил директор Института биохимии им. А. Палладина, глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко, власти не знают реального числа заболевших коронавирусом в Украине.

По его словам, это связано с недостаточным охватом тестирования на COVID-19.

"У нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных ", - пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что ослабление карантина в Украине продиктовано скорее политико-экономическими и социальными составляющими. Поэтому в таких условиях важно правильно организовать выход из карантина.

"ВОЗ предупреждает, что, возможно, мы снова встретимся с коронавирусом осенью - в начале зимы. Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключить в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время - исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и "тщательной и периодической дезинфекции транспорта ", - высказался Комиссаренко, передает РБК-Украина.

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, коронавирус в Украине отступает - за последние сутки в нашей стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

В Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19.

7233 человека вылечились от китайского коронавируса.

Всего в Украине на 25 мая официально выявили 21 245 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

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