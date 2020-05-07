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Рада приняла законопроект по борьбе с COVID-19 – чего ждать украинцам

7 мая 2020, 15:14

Новый документ закрепляет два изменения. Первый касается медиков, второй – практически всё население страны.

Коронавирус в Украине - решен вопрос зарплат медиков и тестов для людей
Коронавирус в Украине: решен вопрос зарплат медиков и тестов для людей / УНИАН

7 мая Верховная Рада на внеочередном заседании приняла сразу в первом и во втором чтении законопроект №3380 по борьбе с коронавирусом.

В заседании принимают участие 317 народных избранников.

Новый документ, по сути, закрепляет два изменения. Первый касается медиков, второй – практически всё население страны.

Итак, законопроект предусматривает:

  • сохранение 100% зарплаты медикам, которые ушли на самоизоляцию или лечатся от коронавируса,
  • увеличение тестирования на коронавирус.

Что касается первого пункта, то медперсоналу, кто заболел, предложили оплачивать страхование в размере 200 тыс. грн. Если медик умрет – семье должны выплатить компенсацию в размере 1,5 млн грн.

Читайте также"Положение очень печальное": в киевской больнице врачи массово увольняются из-за коронавирусаДля тех, кто на самоизоляции или находится в медучреждениях, предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (независимо от страхового стажа).

Медработникам, которые из-за борьбы с COVID-19, лежат в больнице или находятся на самоизоляции – прописана помощь в размере 100% средней зарплаты (тоже независимо от страхового стажа).

По тестированию: оно становится обязательным для всех, кто обращается за медицинской помощью, а также для тех, кто имел контакт с больным.

Регулярное тестирование должно стать нормой для медработников, а также для тех, кто задействован в мероприятиях по ограничению распространение коронавируса (например, Нацгвардия и полиция).

И тут стоит отметить, что на данный момент Украина занимает одно из последних мест в мире по числу тестов на тысячу населения. То есть тестов для выполнения закона может банально не хватить.

Напомним, в Киеве врачи пожаловались на резкое снижение зарплат. Зарплаты медиков "срезали" на 40-50%.

Перед этим в Виннице медики вышли на протест. Им доплатили по 83 копейки за борьбу с Ковидом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что выплаты медикам задерживают власти на местах, а Кабмин уже перечислил деньги.

Позднее президент Владимир Зеленский пригрозил губернаторам за задержки выплат медикам. Президент поручил полностью погасить задолженность перед врачами.

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