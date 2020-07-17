"Тащили врача за рукав": под Львовом родители умершей от Covid-19 девушки обвиняют медиков

Соломия умерла после осложнений от Covid-19 / Фото: Facebook/Соломия Карпа

В городе Стрые Львовской области в областной больнице от коронавируса умерла 20-летняя Соломия Карпа.

Как сообщает Обозреватель, врачи были удивлены, что Covid-19 убил такую молодую пациентку.

Соломия училась на втором курсе Украинского католического университета, собиралась стать социологом, любила рисовать и путешествовать.

Главврач больницы Иосиф Бегей констатировал, что пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, до этого она неделю лечилась дома. Родители возражают и уверяют, что больную девушку отказывались принимать в больницу и рекомендовали пить успокоительное лекарство.

У девушки держалась температура 37, ощущались сильные головные боли и тяжесть в груди. Ее постоянно клонило в сон, во рту появился привкус крови и не переставала болеть голова. По результатам рентгена была диагностирована двусторонняя пневмония.

"Звоним Иванне Николаевне, она просит посидеть в городской больнице, там дочь должен осмотреть инфекционист. Мы три часа его прождали, но он так и не пришел. Соломии плохо, она просится домой, и мы вернулись", – рассказала мать студентки об обращении к семейному врачу.

/ Фото: Facebook/Соломия Карпа

Позже в больнице медики уверяли, что пневмония несерьезная, ее можно лечить дома. Ей прописали антибиотики, но состояние только ухудшалось. Никто из медиков не обратил внимание на то, что студентка жалуется на головные боли и боль в сердце. Девушка не могла самостоятельно подняться на шестой этаж, ее на руках заносил отец.

После госпитализации Соломия звонила домой с жалобами, что она очень плохо себя чувствует, но в больнице к ней никто не подходит и внимания не оказывают.

"К Соломии редко кто заходил, нужно было брать врача за рукав и тащить в палату. На все жалобы они говорили, что моя дочь неврастеник и нужно пить успокоительное", – добавляет мать.

/ Фото: Facebook/Соломия Карпа

У девушки начались провалы в памяти, она потеряла сознание. После этого врач заподозрил у нее наличие вирусного менингоэнцефалита. Соломию направили в реанимацию, а уже на следующее утро она впала в кому. Родители умоляли медиков вызвать коллег со Львова для квалифицированной консультации.

"Потом – что бригада со Львова едет, а пока надо сделать КТ головного мозга. Полдня искали мобильный аппарат ИВЛ, чтобы перевезти дочь в соседнюю комнату", — рассказали родители.

Медики со Львова позже все же приехали, но констатировали, что транспортировка пациентки уже невозможна по причине тяжелого состояния.

"Для них было главное, что они назначили лечение по протоколу. Они постоянно повторяли про этот протокол. Потом нам сказали, что единственное, что еще хорошо работает в организме Соломии – это легкие. Она находилась под аппаратами", — добавили родители.

Рано утром 14 июля родителям сообщили о смерти дочери. Отец жертвы Covid-19 корит себя за то, что сразу не повез дочь во Львов.

Как ранее сообщалось, в Украине выросли показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с тем, что государство стало проводить больше тестов на выявление COVID-19, а сами украинцы перестали придерживаться профилактических мер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин нужно продлить не дольше, чем на месяц, так как украинцы устали от противоэпидемиологических ограничений.