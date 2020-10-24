Коронавирус в Украине рванул вперед: Степанов рассказал, насколько забиты больницы

Степанов рассказал, насколько забиты больницы / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился – ежедневно фиксируют около 7000 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине занято около 61% коек в медучреждениях, где находятся больные COVID-19 или больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, за минувшие сутки, 23 октября, были госпитализированы 1058 человек.

"Это очень высокий показатель. Увеличивается количество людей, которые госпитализированы. На утро из общего количества коек по стране занято около 61%. Мы считаем пациентов, у которых подтвержден COVID-19 и у которых есть подозрение, находящихся в больницах, в которых тяжелое течение болезни ", - сказал министр здравоохранения.

Степанов также сообщил, что 23 октября было совершено рекордное количество тестирований методом ПЦР – 41 430.

"Мы четко осознаем, что в ноябре должны выйти на 50 000 тестирований в сутки", - сказал Степанов.

В то же время согласно данным Минздрава, самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Одесской (79,4%) и Запорожской (76,1) областях.

Отметим, по состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально зарегистрировали 337 410 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки официально зарегистрировали +7014 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2177 жителей Украины за сутки, всего – 139 755.

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