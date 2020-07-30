В Украине COVID-19 преодолел новую "красную линию"

В нашей стране вирус из Китая преодолел новую "красную линию" / Reuters

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию".

Вирус диагностировали у более 68 тысяч человек, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки COVID-19 нашли у более тысячи человек, а скончались десятки инфицированных.

Коронавирус в Украине 30 июля – статистика:

Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197);

Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23);

Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).

Как распространился коронавирус – карта от СНБО:

В нашей стране вирус из Китая преодолел новую "красную линию" / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКурсанты КПИ массово подхватили коронавирус - подробностиНапомним, в Украине по состоянию на 29 июля коронавирус нашли у 67 тысяч 597 человек, скончались 1 тысяча 650 человек, а вылечились 37 тысяч 394 человека. За сутки вирус нашли у более тысячи человек.