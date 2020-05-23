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Коронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевших

23 мая 2020, 08:55

Из-за вируса в нашей стране скончались еще почти 20 человек.

Китайский вирус диагностировали еще у более 400 человек – Коронавирус в Украине сегодня
Коронавирус диагностировали еще у более 400 человек / УНИАН

Китайский коронавирус в Украине – COVID-19 – по состоянию на утро субботы, 23 мая, диагностировали у 20 тысяч 580 человек.

За сутки вирус нашли у 432 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, выздоровели 344 пациента, а 17 – скончались.

Коронавирус в Украине 23 мая:

  • Всего инфицированы 20 тысяч 580 человек;
  • Выздоровели 6 тысяч 929 человек;
  • Скончались 605 человек (28 – медработники). Большинству жертв вируса более 50 лет.

В каких областях Украины сколько больных и выздоровевших:

  • Винницкая обл. – 853 (465 выздоровели);
  • Волынская обл. – 759 (182 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 865 (188 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 618 (284 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 1 042 (263 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 403 (226 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1 274 (625 выздоровели);
  • Киев – 2 569 (351 выздоровел);
  • Киевская обл. – 1 375 (275 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 466 (356 выздоровели);
  • Луганская обл. – 43 (33 выздоровели);
  • Львовская обл. – 1 285 (259 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели);
  • Одесская обл. – 821 (120 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 266 (219 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 1 368 (543 выздоровели);
  • Сумская обл. – 166 (112 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1 108 (758 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 892 (208 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 329 (89 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 387 (232 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 2 964 (782 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 127 (46 выздоровели).

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Китайский вирус диагностировали еще у более 400 человек – Коронавирус в Украине сегодня
Коронавирус диагностировали еще у более 400 человек / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 22 мая наличие коронавируса в Украине подтвердили у 20 тысяч 148 человек, выздоровели 6 тысяч 585 пациентов, а скончались – 588. За сутки вирус обнаружили у 442 человек.

коронавирус в Украине Минздрав
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