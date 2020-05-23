Коронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевших

Из-за вируса в нашей стране скончались еще почти 20 человек.
Китайский коронавирус в Украине – COVID-19 – по состоянию на утро субботы, 23 мая, диагностировали у 20 тысяч 580 человек.
За сутки вирус нашли у 432 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
По его данным, выздоровели 344 пациента, а 17 – скончались.
Коронавирус в Украине 23 мая:
- Всего инфицированы 20 тысяч 580 человек;
- Выздоровели 6 тысяч 929 человек;
- Скончались 605 человек (28 – медработники). Большинству жертв вируса более 50 лет.
В каких областях Украины сколько больных и выздоровевших:
- Винницкая обл. – 853 (465 выздоровели);
- Волынская обл. – 759 (182 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 865 (188 выздоровели);
- Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели);
- Житомирская обл. – 618 (284 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 1 042 (263 выздоровели);
- Запорожская обл. – 403 (226 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1 274 (625 выздоровели);
- Киев – 2 569 (351 выздоровел);
- Киевская обл. – 1 375 (275 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 466 (356 выздоровели);
- Луганская обл. – 43 (33 выздоровели);
- Львовская обл. – 1 285 (259 выздоровели);
- Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели);
- Одесская обл. – 821 (120 выздоровели);
- Полтавская обл. – 266 (219 выздоровели);
- Ровенская обл. – 1 368 (543 выздоровели);
- Сумская обл. – 166 (112 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 1 108 (758 выздоровели);
- Харьковская обл. – 892 (208 выздоровели);
- Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 329 (89 выздоровели);
- Черкасская обл. – 387 (232 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 2 964 (782 выздоровели);
- Черниговская обл. – 127 (46 выздоровели).
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Напомним, по состоянию на утро 22 мая наличие коронавируса в Украине подтвердили у 20 тысяч 148 человек, выздоровели 6 тысяч 585 пациентов, а скончались – 588. За сутки вирус обнаружили у 442 человек.