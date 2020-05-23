Коронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевших

Коронавирус диагностировали еще у более 400 человек / УНИАН

Китайский коронавирус в Украине – COVID-19 – по состоянию на утро субботы, 23 мая, диагностировали у 20 тысяч 580 человек.

За сутки вирус нашли у 432 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, выздоровели 344 пациента, а 17 – скончались.

Коронавирус в Украине 23 мая:

Всего инфицированы 20 тысяч 580 человек;

Выздоровели 6 тысяч 929 человек;

Скончались 605 человек (28 – медработники). Большинству жертв вируса более 50 лет.

В каких областях Украины сколько больных и выздоровевших:

Винницкая обл. – 853 (465 выздоровели);

Волынская обл. – 759 (182 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 865 (188 выздоровели);

Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели);

Житомирская обл. – 618 (284 выздоровели);

Закарпатская обл. – 1 042 (263 выздоровели);

Запорожская обл. – 403 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1 274 (625 выздоровели);

Киев – 2 569 (351 выздоровел);

Киевская обл. – 1 375 (275 выздоровели);

Кировоградская обл. – 466 (356 выздоровели);

Луганская обл. – 43 (33 выздоровели);

Львовская обл. – 1 285 (259 выздоровели);

Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели);

Одесская обл. – 821 (120 выздоровели);

Полтавская обл. – 266 (219 выздоровели);

Ровенская обл. – 1 368 (543 выздоровели);

Сумская обл. – 166 (112 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1 108 (758 выздоровели);

Харьковская обл. – 892 (208 выздоровели);

Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 329 (89 выздоровели);

Черкасская обл. – 387 (232 выздоровели);

Черновицкая обл. – 2 964 (782 выздоровели);

Черниговская обл. – 127 (46 выздоровели).

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Коронавирус диагностировали еще у более 400 человек / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 22 мая наличие коронавируса в Украине подтвердили у 20 тысяч 148 человек, выздоровели 6 тысяч 585 пациентов, а скончались – 588. За сутки вирус обнаружили у 442 человек.