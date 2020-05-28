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Вспышка коронавируса на Харьковщине: интернат закрыт на карантин

28 мая 2020, 14:20

В Харьковской области из-за Covid-19 психоневрологический интернат закрыли на въезд и выезд.

В Харьковской области из-за вируса интернат закрыт на карантин – Коронавирус в Украине сегодня
На Харьковщине из-за коронавируса интернат закрыт на карантин / УНИАН

В Боровском районе Харьковской области в селе Пески-Радьковские в коммунальном психоневрологическом интернате произошла вспышка китайского коронавируса Covid-19.

В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате ввели карантин, учреждение решили закрыть, говорится на странице Боровской райгосадминистрации в Facebook.

По ее данным, с 08:00 четверга, 28 мая, интернат закрыт на въезд и выезд, на выезде установлен карантинный блокпост, на котором дежурят сотрудники полиции.

"...Подопечные и обслуживающий персонал будут находиться на карантине без права покидать интернатное учреждение. Этот период рассчитан на пять суток", – отметили в РГА.

В райгосадминистрации добавили, что по состоянию на 11:00 в интернате у 11 человек подтвердили наличие коронавируса, семеро из них – сотрудники интерната. Трое заболевших госпитализированы, а восемь – находятся на самоизоляции.

Читайте такжеДесятки зараженных: в Киеве обнаружен новый очаг коронавируса"Подозрительные и контактные лица – 59, из них: госпитализировано – пять, на самоизоляции – 54", – отмечается в сообщении.

В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате постоянно проживают 119 человек, обслуживающий персонал насчитывает 85 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине по состоянию на утро 28 мая нашли у 22 тысяч 382 человек, скончались 669 инфицированных, а выздоровели 8 тысяч 439 человек. За сутки Covid-19 нашли у 477 человек.

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