Коронавирус в Украине: зараза "нацелилась" на новый антирекорд

В Украине коронавирус "нацелился" на новый антирекорд / УНИАН

В Украине коронавирус по состоянию на утро, 1 мая, подбирается к новой психологической отметке в 11 тысяч человек – заразу диагностировали у 10 тысяч 861 человека.

За сутки вирус нашли еще у 455 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, есть новые жертвы коронавируса – скончались 11 человек (30 апреля была 261 жертва). Также выздоровели еще 175 человек (вчера выздоровевших было 1 тысяча 238 человек).

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на утро 1 мая:

Количество зараженных – 10 861 человек;

Умерли – 272 человека;

Выздоровели – 1 413 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 апреля поставил новый антирекорд – количество инфицированных превысило психологическую отметку и составило 10 тысяч 406 человек. Из-за вируса в стране до 11 мая введен карантин, действует режим чрезвычайной ситуации.