Школьников Украины поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения

Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне

С 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года:

при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;

при высоком уровне заболеваемости школьники вернутся на дистанционное обучение,

при среднем уровне заболеваемости уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.

Ожидается, что наиболее вероятна последняя ситуация. Для нее составили ряд рекомендаций:

соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;

отмена массовых мероприятий и экскурсий;

проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;

предотвращение скопления большого количества людей;

разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;

лицам из группы риска с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и прочее будет рекомендовано временно перейти на экстернат или дистанционное обучение;

полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;

на карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней;

учителя не будут еженедельно делать тесты;

иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Форма обучения в школах в условиях эпидемии коронавируса будет окончательно утверждена на следующем заседании Кабинета министров.

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Как сообщал Главред, карантин в Украине, введеный из-за эпидемии коронавируса COVID-19, будут продлевать до 2021 года. Уже на следующей неделе карантин продлят до сентября.