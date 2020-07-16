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Школьников Украины поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения

Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине.

16 июля 2020, 08:56
школа онлайн обучение
Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне

С 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года:

  • при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;
  • при высоком уровне заболеваемости школьники вернутся на дистанционное обучение,
  • при среднем уровне заболеваемости уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.

Ожидается, что наиболее вероятна последняя ситуация. Для нее составили ряд рекомендаций:

  • соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;
  • отмена массовых мероприятий и экскурсий;
  • проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;
  • предотвращение скопления большого количества людей;
  • разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
  • рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;
  • лицам из группы риска с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и прочее будет рекомендовано временно перейти на экстернат или дистанционное обучение;
  • полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;
  • на карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней;
  • учителя не будут еженедельно делать тесты;
  • иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Форма обучения в школах в условиях эпидемии коронавируса будет окончательно утверждена на следующем заседании Кабинета министров.

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Как сообщал Главред, карантин в Украине, введеный из-за эпидемии коронавируса COVID-19, будут продлевать до 2021 года. Уже на следующей неделе карантин продлят до сентября.

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